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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إجلاء أشخاص في جنوب تركيا جراء حريق غابات

حريق غابات
حريق غابات

اندلع حريق غابات في ولاية هطاي بجنوب تركيا، التي تعرضت لزلازل مدمرة قبل أكثر من خمسة أشهر.

 

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إجلاء المئات بجزيرة لا بالما بسبب حريق غابات

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خسائر إسبانيا من حريق غابات جزيرة لا بالما

وامتد الحريق إلى المنازل والمباني في منطقة بيلين وتم إخلاؤها، حسبما قال عمدة المنطقة إبراهيم جول لشبكة (سي إن إن ترك) اليوم الأحد. ولم تقع وفيات أو إصابات.

وضربت الزلازل المدمرة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير. وقتل أكثر من 50 ألف شخص. ولا يزال الكثير من الأشخاص يعيشون في ملاجئ الطوارئ.

وعلى غرار جنوب أوروبا، تعاني تركيا أيضا من موجة حر. وتحذر السلطات من زيادة خطر حرائق الغابات.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا، و9 مفقودين في جميع أنحاء البلاد.

 

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية -حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد - إن مئات عمال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى أكثر من 10 سيارات وعدد غير معروف من الأشخاص المحاصرين داخل نفق تحت الأرض بطول 430 مترًا في مدينة تشونجو بمحافظة تشنجتشونج الشمالية وسط البلاد.

وأضافت الوزارة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق أمس، واستخراج 9 جثامين من الموقع، مع وجود غواصين يعملون على مدار الساعة ويبحثون عن المزيد من الضحايا، حيث غمرت المياه النفق صباح أمس بعد أن اجتاحته مياه الفيضانات بسرعة كبيرة أدى إلى عدم تمكن المركبات الموجودة بداخله من الفرار.

وتشهد كوريا الجنوبية ذروة موسم الأمطار الموسمية الصيفية، حيث هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، ما تسبب في فيضان سد كبير.

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