خسائر إسبانيا من حريق غابات جزيرة لا بالما

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن السلطات الإسبانية، قالت اليوم السبت، إن نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما أجبر أكثر 500 شخص على إخلاء منازلهم، في أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.

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ترقب العديد من المدن الأوروبية

ونشب الحريق في الساعات الأولى من، اليوم السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءًا من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء يتجاوز الألف

وقال فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، إن 11 منزلًا على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق، وأشار "كلافيخو " إلى أن عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء يتجاوز الألف، ويتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية.

وأضاف أن نحو 346 فدانًا تلفت جراء الحريق، وتكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة عليه.