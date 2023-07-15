إجلاء المئات بجزيرة لا بالما بسبب حريق غابات

أعلنت السلطات الإسبانية نشوب حريق غابات في جزيرة لا بالما، أجبر أكثر 500 شخص على إخلاء منازلهم، في أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين في 2021.

ونشب الحريق في الساعات الأولى من اليوم السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تشكل جزءًا من جزر الكناري، وذلك في ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع.

وأكد فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، إن 11 منزلًا على الأقل دُمرت مع انتشار الحريق، وأشار "كلافيخو " إلى أن عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء يتجاوز الألف، ويتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية.

وأشار إلى أن نحو 346 فدانًا تلفت جراء الحريق، وتكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة عليه.

ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا يؤدي إلى حرائق الغابات:

تتعرض مناطق واسعة في جنوب أوروبا لموجة حارة شديدة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من المناطق خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وشهدت اليونان موجة حارة شديدة اجتاحت البلاد، خصوصًا العاصمة «أثينا»، مما تسببت في إغلاق معبد الأكروبوليس الواقع في العاصمة خلال فترات النهار الأكثر سخونة وذلك لحماية الزوار.

كما أصدرت السلطات هناك قرارًا بمنع السياح تمامًا من زيارة أكثر المعالم السياحية شعبية في البلاد من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً، بالتوقيت المحلي لليونان، وذلك في محاولة للتقليل من التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة.