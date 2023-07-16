وفيات وإصابات بالجملة في حوادث الطرق اليوم

شهدت الطرق السريعة اليوم عدة حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع وإصابة 25 شخص بالطرق السريعة.

خلال التقرير التالي نرصد تفاصيل حوادث الطرق اليوم

مصرع أسرة فى حادث بطريق العلمين

تعرضت سيارة ملاكي لـ حادث سير أليم حصد أرواح العائلة التي كانت تستقلها في طريق العلمين- القاهرة

وشهد الطريق اصطدام السيارة الملاكي بسيارة النقل في الكيلو 62 بطريق العلمين – القاهرة (اتجاه القاهرة)، وأسفر الحادث عن وفاة قائد المركبة وزوجته و3 من الأطفال.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث من أجل نقل الضحايا، وتبين وفاة الأب والأم و3 من أطفالهما فيما ظل طفل على قيد الحياة ولكن في حالةٍ حرجة

قامت سيارات الإسعاف بنقل ضحايا الحادث لمُستشفى اليوم الواحد، واضطر رجال الحماية المدنية لتقطيع السيارة من أجل استخراج الجثث من المركبة بعد أن استحال استخراجها دون تلك الخطوة.

إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بالفيوم

تعرض 16 شخصاً للإصابة فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى، نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتمً نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارةً ميكروباص وأخرى نقل بطريق القاهرة الفيوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 3 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفاة طفل فى حادث تصادم بالشرقية

توفى طفل فى السابعة من عمره، متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء اللهو بالحى 29 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول "يوسف ح م" 7 سنوات مقيم العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية من أجل ضبط كل أنواع المُخالفات التي تؤثر بالسلب في سلامة وسلاسة الحركة المرورية في كل أرجاء الجمهورية وخصوصًا في المحاور والطرق الرئيسية.

وتسعى الإدارة لرفع الوعي لدى المواطنين تجاه حوادث الطرق وأسبابها وأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لتقليل حوادث الطرق لتقليل نسبة الضحايا.