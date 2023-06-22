الفنان محمد صبحي: الفن لابد أن يعبر للثقافة

أشاد الفنان محمد صبحي بفكرة الحوار الوطني، وجهود القائمين عليه والمشاركين فيه، بما يسهم في تقدم الحركة الواعية في مصر في ظل ما يحيط بنا من ظروف، وهو نهج متحضر ينال احترام الجميع.

وأوضح الفنان محمد صبحي، خلال كلمة مسجلة له، أذيعت في جلسة مناقشة مستقبل الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن الهوية هي بداية الموروثات، مضيفًا: إذا تابعنا فترة العشرينات، سنجد أن هناك قامات في جميع المجالات.

وأكد صبحي أن الثقافة والفن تبرزان الأكفاء، وفي مصر تمثلان الريادة، وكنا نفخر بها كفنانين، قائلًا: نعم مصر لها الريادة، فكان الأشقاء العرب من لم يأتِ منهم لمصر لا يلمع،

فمصر هي من علمت العالم أن الانطلاق والريادة يأتي من هنا، فالناس كان تصطف على الشبابيك، وكان في القاهرة فقط كان ٢٨ مسرحًا اختفت الآن، بدأت أن تختفي، وكذلك بدأت تختفي دور العرض.

وتابع: هناك إشكالية بين التكنولوجيا والتخلف، فالمفترض مع قمة التكنولوجيا هناك ثوابت لا يمكن التخلي عنها، لكننا للأسف تخلينا عن موروثاتنا والجميل فينا، فلم يصبح هناك صحف ورقية الآن، واليوم المسارح مغلقة، وأكاد أنا الوحيد من يعمل في الصحراء، رغم المفترض أن أعيش تجربة كفنان وحركة نقدية لا أن يتم تعليبنا.

وأردف: الفن لابد أن يعبر للثقافة التي هي سلوك، فهناك ممارسات هدت أجمل ما فينا بسبب غياب التخطيط، لافتًا إلى أن مصر كان بها أكثر من ٦٠ منتجًا، منها من يقدم الأعمال التافهة لم يلتفت لها أحد بسبب وجود الإيجابي، وهذا سلوك وثقافة شعب، وكنا نتمسك بجملة أن العلم يجعل العالم يعلم أنه يعلم، وأن الجاهل يجهل أنه جاهل.

واختتم صبحي كلمته قائلًا: اختفى كل ما هو ورقي تحت حجة أنه يجب أن نقفز للتكنولوجيا، دون أن نتمسك بالحلو والأجمل فيما عشناه، دون أن نتعامل مع التكنولوجيا والسوشيال ميديا بوعي، خصوصًا أن لدينا قدرات فائقة في مصر، قصاصين ونحاتين ومثقفين وفنانين، وتعبنا فيه، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري كان هو التلفزيون العربي الذي صنع برامج تبني وعيًا ومعلومة وتحفز لأن تعلم أكثر وصنع النجوم، كنا نعمل بملاليم لنرد الجميل للتلفزيون، ونتمنى أن يصل بنا الحوار الوطني إلى بر الأمان.