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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بقصف مستشفى بأم درمان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

 

اتهم الجيش السوداني اليوم الأحد قوات الدعم السريع التي يصفها بـ"الميليشيات المتمردة" بقصف مستشفى أم درمان بالمدفعية.

 

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 القوات المسلحة السودانية

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نشره على فيسبوك اليوم الأحد.

وقال البيان "ما زالت المليشيا المتمردة مستمرة في خرق الأعراف والقوانين الدولية، وذلك باستهداف مستشفى علياء التخصصي بام درمان بالقصف المدفعي ظهر اليوم الأحد 16 يوليو 2023 م ، وقد

اشتباكات السودان 

تسبب القصف في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة ثلاثة مرضى".

كان الجيش السوداني قد اتهم أمس السبت في بيان "الميليشيا المتمردة" باستهداف مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان،بطائرة مسيرة، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى وإصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين".

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش وقوات الدعم منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي

 

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