حكومة السودان في جدة لإكمال المحادثات مع الدعم السريع

أعلنت مصادر في الحكومة السودان لـ"رويترز،اليوم السبت، أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ 3 أشهر.

اشتباكات السودان

وتوقفت المحادثات التي تجرى برعاية سعودية أميركية، بسبب عدم التزام طرفي الصراع في السودان بالهدن التي يتم الاتفاق عليها.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني الذي يقوده، عبد الفتاح البرهان، وميلشيات الدعم السريع شبه العسكرية التي يتزعمها، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في حي المنصورة بأم درمان، والتي تشكل مع الخرطوم وبحري ولاية الخرطوم الكبرى.

وكان الطرفان المتناحران في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، الجمعة، وذلك بعد يوم من ترحيبهما بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها في 15 أبريل الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وقال سكان بحري إنهم سمعوا دوي ضربات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة نارية استمرت إلى ما بعد الظهيرة .

وقال مصدر عسكري إن الجيش نجح في طرد قوات الدعم السريع من أحياء في أقصى شمال المدينة لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها استطاعت هزيمة قوات الجيش وقتل المئات.

وقال الجيش السوداني في بيان إنه نفذ عمليات برية في المدن الثلاث في ولاية الخرطوم وإن تلك العمليات نجحت، واعترف بتكبده بعض الخسائر في بحري، لكنه وصف الأرقام التي أعلنتها قوات الدعم السريع عن خسائره بأنها مبالغ فيها.

وكانت الاتصالات قد انقطعت ساعات عدة، في العاصمة السودانية، إذ قال شهود لولكالة "فرانس برس" إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة، الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب، كانت خارج الخدمة فيما دارت اشتباكات عنيفة في أحياء عديدة.

وتسبب القتال في نزوح مدنيين من ولاية الخرطوم، وفي حدوث هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ووفق الأمم المتحدة، اضطر أكثر من 1,7 مليون سوداني إلى مغادرة الخرطوم بسبب الحرب فيما بقي ملايين آخرون داخل منازلهم خوفا من أن تصيبهم رصاصات طائشة جراء القتال.

ولجأ السكان إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال مبادرات جماعية تتيح العثور على طرق آمنة لإجلاء المصابين أو الحصول على أغذية وأدوية