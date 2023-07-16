انقلاب شاحنة نقل ركاب في جنوب السودان وسقوط ضحايا ومصابين

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في حادث مروي في مقاطعة تويج الشرقية بولاية جونقلى بجنوب السودان، أثر انقلاب شاحنة نقل ركاب.

قال اللواء سموئيل بيديك فوت، مفوض شرطة المرور بالولاية، إن انقلبت سيارة نقل شاحنى ركاب من بوكتاب، علي طريق مالو الجم بشكل مأساوى، فقد ثلاثة أشخاص حياتهم في الحادث بينما أصيب 7 آخرون.

وأضاف بيديك، أن نقل المصابين إلي مستشفى بور الحكومى لتقلي العلاج اللازمة، والمتوفيين إلي مشرحة باتيقور لاتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح دينق أكوى، المدير التنفيذى للمقاطعة، أن القوات الأمنية أرسلت قواتها لإنقاذ ضحايا الحادث، مشيرًا إلي أنهم نجحه في إنقاذ وإجلاء ثلاثة أفراد يعانون من إصابات خطيرة لتلقي مزيدًا نت العناية الطبية.

تعرض البرلماني أوكيلو أوندو نقتو لأويري، عضو مجلس النواب عن ولاية شرق الأستوائية بجنوب السودان، إلي الضرب والسجن، من قبل قوات الأمن بغرض نهب 200 دولار أمريكى.

قال أوندونقتو، إن عقب ذهابه إلي السوق لشراء طعام للعمال يعملون فى بناء سياج بمنزله، تعرض عليه بالاعتداء والسرق والسجن من قبل قوات الأمن.

وأضاف برلمانى من جنوب السودان، أنه الأحد الماضي شهب إلي حى ريفريندوم، لمتابعة قطعة أرض تابعه له، وكان العمال يقومون ببناء السياج، وعندما غادرت الموقع وذهبت إلى السوق لشراء الطعام للعمال، كان لدي 400 دولار أمريكي، وقمت بتبديل 200 دولار بالجنيه لأغراض الاستخدام، وظهر أشخاص زعموا أنهم ضباط في إدارة المباحث الجنائية وسألوني من أين حصلت على الدولارات التي بحوزتي".

وأوضح أنه استخرج بطاقته من يثبت أنه في البرلمان، وأخذه أحدهم من المخابرات العسكرية، وقام بكسرها ورميها وبداء في الاعتداء بالضرب بلا رحمة، مشيرًا إلى أن البقية وعددهم 6، شاركوا في الضرب وفتشوا سيارتي، وفي النهاية أخذوني إلى مكانهم والقوني في زنزانة".

اتهم ناثانيال أويت، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى القومي الانتقالي في جنوب السودان، عدد من المسؤولين الحكوميين الفاسدين الذين يطلقون على أنفسهم المحررين.

قال أويت، خلال حديثه علي هامش الاحتفال باليوم الأفريقى لمكافحة الفساد في جوبا، إن معظم البلدان الافريقية تقع ضحايا فساد ضخم من قبل المسؤولين، الذين يعتقدون أنهم حاربه من أجل تحرير الوطن.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى القومي الانتقالي في جنوب السودان، أن العديد من المسؤولون في أفريقيا أرتكبه الكثير من الأخطاء بعد الاستعمار، مما جعل القارة تعاني من مشاكل عديدة منها صراعات وحروب ونزاعات علاوة عن المشاكل الاقتصادية، قائلًا:" والذين قاتلوا باسم التحرر من أجل بلدانهم حاولوا أن يصبحوا أسيادا للآخرين في بلدانهم الذين يجلسون على الموارد المخصصة للبلاد، وقد يكون هذا سببا للفساد".

وأضاف أن شعور المسؤولون بالاستحقاق يعد أحد أسباب الفساد التى تؤثر علي البلدان الإفريقية، مما جعلهم يأخذون ما لايستحقون.

وأشار إلي أن جنوب السودان من تلك الدول القائمة على الفساد، وهناك أشخاص لديهم نفس السلوك والعقلية لهذا السبب نحن دائما على رأس قائمة الدول الفاسدة".

حكومة ولاية أعالى النيل في جنوب السودان

نفت حكومة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان، التقارير الصادرة بشأن هجوم مجموعات مسلحة علي مدينة ملكال.

وأصدرت دول الترويكا، الجمعة الماضية، بيان مفاده عن شعورهم بقلق بشأن الأحداث في مدينة ملكال، بعد تقاير متداولة تفيد بهجوم مجموعات مسلحة في مقر حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة.

كشف لوك سعدالله دينق، وزير الإعلام الولائي خلال حديثه في راديو تمازج بجنوب السودان، عن عدم صحة التقارير المتداولة بشأن الأحداث في مدينة ملكال، معبرًا عن صدمته عندما أطلع علي تلك التقارير.

وقال سعدالله، إن الأسبوع الماضي، كان حادث سرقة المواشي في منطقة أبوونق بمقاطعة باليت، والحادث كان منفردًا والقوات استطاعت القبض علي السارقين، وكانت مجرد مداهمة من قبل مجموعة من حوالي 15 شابا".

وأكد أن الأمن مشدد في منطقة ملكال، والحكومة ملتزمة بتوفير الحماية والأمان في مخيم المدنيين، موضحًا بأن مدينة ملكال هادئة منذ الحادث الأخير ولا يوجد أعمال شغب بها.

وأضاف أنهم شاركه المجتمعات المتنافسة أن يلتزمه بالسلام، قائلًا:" نحن كالحكومة لن نتجاهل هذه التقارير عن التعبئة وسنقوم بتعزيز الأمن على الرغم من أنه ليس هناك هجوم محتمل أو يتم التخطيط له".

سرقة المواشي في جنوب السودان

كشف جون مياك بول، محافظ مقاطعة ميوم بجنوب السودان، عن اعتقال أربعة أشخاص في ثانية أيام عيد الأضحي المبارك بتهمة سرقة الماشية من منطقة الفولة بدولة السودان المجاورة.

وقال مياك، في تصريحات صحفية، إن المشتبه بهم اعتقلوا منذ الساعات الماضية في نطاق المنطقة، مشيرًا إلي أن الأجهزة الأمنية عثرت علي المواشي.

وأضاف محافظ مقاطعة ميوم بجنوب السودان، أن السلطات عثرت على 30 بقرى من المجرمين من أصل 150 بقرة، سرقت من منطقة فولة من المسيرية في السودان، مؤكدًا بأن الأشخاص الذين اقتحمه جيراننا في السودان لن يتم إطلاق سراحهم لانهم يخلقون مشاكل بين مجتمعات ميوم والسودانيين.

وأكد المحافظ، أن التحقيقات ستبدأ عقب إلقاء القبض علي كافة الشبان المتورطين في عملية سرقة المواشي من دولة السودان الشقيقة، موضحًا أن عدد المشتبه فيهم 76 شابًا متورطين بالهجمات، مبينا انهم حددوا الشباب الذين يزعزعون الامن بين البلدين.

سكان المنطقة

أعرب كاي ميد مكوي، أحد سكان مقاطعة ميوم، عن إعجابه بسرعة تحركة السلطات الأمنية في المنطقة، لتمكنهم من أستعادة المواشي والقبض علي المشتبهين، لافتًا إلي أن الحكومة في الولاية وسلطات السودان، رفعه شعار التعاون وحماية المجتمعات من المجرمين من الجانبيين".

نشرت المواقع المحلية في جنوب السودان، صور لمخيمات جديدة للأجئين، الذى أسسته المفوضية السامية للأمم المتحدة ببنائه في ولاية شمال بحر الغزال، من أجل أستضافة اللأجئين السودانيين.

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، تأجيل المفاوضات مع وفد الجيش السوداني في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقالت قوات الدعم السريع إن تأجيل المفاوضات جاء بسبب عدم جدية الجيش وعدم التزامه بالهدن السابقة، وذلك بحسب ما نشره موقع العربية .

المصدر: راديو جنوب السودان