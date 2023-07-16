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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل فاركو الرسمي لمباراة الزمالك

فاركو
فاركو

كشف الجهاز الفني للفريق فاركو التشكيل الذي سيخوض به الفريق البرتقالي لمباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
 

جاء تشكيل فاركو لمباراة الزمالك:


في حراسة المرمى محمد سعيد شيكا

في خط الدفاع : عزمي غوما - أحمد عوض - ياسين مرعي - جيفرسون انكادا

في خط الوسط : محمود  جهاد - محمود عماد - وليد علي

في خط الهجوم : سيف تيري - رزقي حمرون - أحمد فؤاد.
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على مقاعد البدلاء كل من:
 

محمود السيد ومروان مجدي وجابر كامل وعمرو جمال وزياد طلبة وهشام فتح الله وكريم جبريل وأحمد محمد وأحمد إبراهيم
وتبدأ مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
 

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تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو الليلة

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تشكيل فاركو الرسمي لمباراة الزمالك

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