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الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. السيسي يطلق مبادرة "حشد الموارد" في قمة "النيباد"

الصفحة الأولى جريدة
الصفحة الأولى جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يطلق مبادرة "حشد الموارد" في قمة "النيباد".

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السيسي يكشف أولويات مصر في رئاسة النيباد (شاهد)

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الرئيس: مستعدون للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول النيباد (شاهد)

ويتضمن عدد جريدة الوفد الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر مستعدة لدعم الدول الإفريقية في مسارها التنموي

شركاء التنمية غير قادرين على التجاوب المناسب مع الدول الإفريقية 

القمة "المصرية الكينية" تناقش أوضاع حوض النيل والأزمة السودانية

إحالة ضابط و5 آخرين إلى المحاكمة في أحداث "سيدي براني"

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"التموين": 57 % نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.. وزيادة الصادرات إلى 7.5 مليار دولار

وزير الطيران: انتهاء موسم الحج بلا مشاكل

"الإفتاء": الأربعاء.. بداية العام الهجري الجديد 

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