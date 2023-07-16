اقرأ غدا بالوفد.. السيسي يطلق مبادرة "حشد الموارد" في قمة "النيباد"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يطلق مبادرة "حشد الموارد" في قمة "النيباد".

ويتضمن عدد جريدة الوفد الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر مستعدة لدعم الدول الإفريقية في مسارها التنموي

شركاء التنمية غير قادرين على التجاوب المناسب مع الدول الإفريقية

القمة "المصرية الكينية" تناقش أوضاع حوض النيل والأزمة السودانية

إحالة ضابط و5 آخرين إلى المحاكمة في أحداث "سيدي براني"

قبيلة "المحافيظ" توجه الشكر لأجهزة الدولة

"يمامة" يكلف السكرتير العام ومساعديه بتشكيل لجان الوفد بالمحافظات.. القرارات تصدر لمدة عام طبقا للائحة الحزب

"التموين": 57 % نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.. وزيادة الصادرات إلى 7.5 مليار دولار

وزير الطيران: انتهاء موسم الحج بلا مشاكل

"الإفتاء": الأربعاء.. بداية العام الهجري الجديد