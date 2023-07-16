الرئيس: مستعدون للعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول النيباد (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضي مصر قدماً في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وقال السيسي خلال كلمته في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأحد، "أدعو سكرتارية النيباد للتنسيق في هذا الإطار مع مفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة".

وتابع :" لقد قدمتُ لكم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية "النيباد" على مدار العامين المُقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهداً إلى ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية".

وأشار الرئيس السيسي إلي إن قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضرراً، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظراً لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم الرئيس السيسي الشكر لإدارة الجلسة علي منحه الكلمة للتحدث لمرة ثانية خلال أعمال اجتماعنا اليوم، لمناقشة هذا البند المهم، الذي يتناول الرابط بين تغير المناخ والفرص والتحديات التي يفرضها على محور التكامل الإقليمي، أن أعبر عن خالص التقدير لمشاركتكم في "قمة المناخ للتنفيذ" خلال فعاليات "كوب ٢٧" في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، والتي عكست التزام دولنا الأفريقية بالعمل متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ.

وأشاد السيسي بجهد الرئيس الكيني "وليام روتو" لقيادته لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المُناخ، متمنياً له التوفيق خلال استضافة بلاده لقمة العمل المناخي في سبتمبر القادم.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063،، اليوم الأحد،

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.

وصل الرئيس السيسي، أمس السبت، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وانطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الإفريقية.

مصر صاحبة الريادة في القمة التنسيقية الإفريقية

وجرى استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.