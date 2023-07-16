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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين يهدد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بالقنابل العنقودية، إذا استخدمت أوكرانيا تلك الذخائر، التي قدمتها أمريكا ضد قواته، طبقا لمقطع مصور، بثه التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الأحد.

 

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بوتين: روسيا تحتفظ بحق الرد في حال استخدام الذخائر العنقودية ضدها

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بوتين: وضع فاغنر القانوني معقد ويحتاج للمزيد من الدراسة

 

وصدت القوات الروسية هجوما منسقا من 9 طائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم صباح اليوم الأحد، وفقا للسلطات في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع على تليجرام: هذا الصباح، جرى إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي. وقالت إنه لم يصب أحد في الهجوم.

وأصدر بوتين تحذيرا لأوكرانيا بعدم استخدام الذخائر العنقودية المحظورة دوليا على نطاق كبير، والتي قامت الولايات المتحدة بشحنها مؤخرا إلى كييف.

وقال بوتين في مقطع مصور، بثه التليفزيون الحكومي الروسي: أريد أن أقول إن روسيا لديها احتياطيات كافية من مختلف أنواع الذخائر العنقودية.

وأضاف بوتين أن "روسيا لا تريد استخدام هذه الذخائر.. لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة.

 

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