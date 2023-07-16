بوتين يهدد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بالقنابل العنقودية، إذا استخدمت أوكرانيا تلك الذخائر، التي قدمتها أمريكا ضد قواته، طبقا لمقطع مصور، بثه التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الأحد.

وصدت القوات الروسية هجوما منسقا من 9 طائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم صباح اليوم الأحد، وفقا للسلطات في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع على تليجرام: هذا الصباح، جرى إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي. وقالت إنه لم يصب أحد في الهجوم.

وأصدر بوتين تحذيرا لأوكرانيا بعدم استخدام الذخائر العنقودية المحظورة دوليا على نطاق كبير، والتي قامت الولايات المتحدة بشحنها مؤخرا إلى كييف.

وقال بوتين في مقطع مصور، بثه التليفزيون الحكومي الروسي: أريد أن أقول إن روسيا لديها احتياطيات كافية من مختلف أنواع الذخائر العنقودية.

وأضاف بوتين أن "روسيا لا تريد استخدام هذه الذخائر.. لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة.