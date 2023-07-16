مياه القاهرة: تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية لتكنلوجيا المياه والصرف الصحى بمسطرد

كرم المهندس مصطفى أحمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد أوائل المدرسة الثانوية الفنية صباح أمس، بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتفوقهم الدراسى.

وقال رئيس الشركة اثناء التكريم إن تجربة المدارس الثانوية تتفق مع منهج الدولة في الارتقاء بالمستوى التعليمى للطالب وبالعنصر البشرى وتنمية المهارات وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى للشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا فى إطار اهتمام الدولة بدعم التعليم الفنى والمدارس الثانوية الفنية المتخصصة، وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

تجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى

الجدير بالذكر ان المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة قال أن محطة مياه روض الفرج أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة قد اجتازت بنجاح كل المراجعات الفنية لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى، وأكد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر أى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية، كما أوضح أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كل مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كل مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

محطة مياه روض الفرج اقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة

وتعد محطة مياه روض الفرج أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والإباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية.