مشادات واقتياد للحبس في قرار تكمين زوجة شاكوش من مسكن الزوجية

حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ، مازالا يتصدرا مواقع التواصل الاجتماعي الساعات القليلة الماضية، بعدما أقرت المحكمة بتمكين زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، ريم طارق من الفيلا.

وفي هذا الصدد، وامتنعت أسرة حسن شاكوش عن تنفيذ قرار المحكمة بتمكين زوجته ريم طارق من الفيلا "مسكن الزوجية".

تصريحات محامي زوجة حسن شاكوش إلي الوفد

قال “ فهد مرزوق” ، محامي ريم طارق، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بحضور مساعد مدير الأمن ، توجهت اليوم بصحبه القوة الأمنية ، إلى منزل الفنان حسن شاكوش، لتنفيذ قرار تمكين زوجته من مسكن الزوجية بأحد التجمعات السكنية الشهيرة، وبعد تمكينها ومغادرة الشرطة عادت أسرة حسن شاكوش من جديد إلى داخل الفيلا.

وكمل “ مرزوق ”، أنه تم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا حيث كان يتواجد بداخلها والدته وأشقائه وزوجاتهم حوالي 10 أفراد.

ودخلت ريم إلى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها.

وأضاف فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش، إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: "هوريكي إنتي هتقعدي بعد كده لوحدك"، كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه.

وفي ذات السياق، تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، إذ اقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وفي سياق متصل ، تحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش.

زوجة شاكوش تحصل على قرار بالتمكين

وفي وقت سابق، حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش، وتمت الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش، وتكليف قوة من قسم أول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

بداية أحداث الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق- 28 سنة- ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته “حسن شاكوش”، لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكان طارق السيد والد ريم زوجة حسن شاكوش، قد كلف المحامي الخاص بتقديم بلاغ جديد بمباحث الإنترنت ضد المطرب حسن شاكوش بسبب قيام المطرب بالاستيلاء على إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية.