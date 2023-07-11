أزمة حسن شاكوش وزوجته من الاتهام بالسرقة إلى التمكين من مسكن الزوجية.. القصة الكاملة

مازالت قضية مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ، مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد أن اتهمته الأخيرة في محضر رسمي بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها ووصل أمانة بديل مؤخر صداقها.

أزمة حسن شاكوش وزوجته من الاتهام بالسرقة إلي التمكين بمسكن الزوجية القصة الكاملة

البداية كانت بتقدم ريم زوجة حسن شاكوش ببلاغ للنيابة تتهم فيه زوجها بسرقتها وطردها من المنزل وتضمن محضر الشرطة، اتهام ريم طارق لزوجها بتعديه عليها بالضرب وطردها من مسكنهما بأحد الكمبوندات الشهيرة بملابس البيت، دون السماح لها بالخروج بحاجتها، فضلًا عن أخذ كافة الأوراق التي تخص حقوقها كزوجه، مهددًا إياه بمزيد من الضرب حال محاولاتها الرجوع للبيت من جديد.

وكشفت زوجه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنه استولى على منقولات الزوجية وأخرجها بالقوة من المنزل بسبب خلافات أسرية بينهما.

وأوضحت زوجه شاكوش، أنه قام بالاستيلاء على إيصال الأمانة الذي حرره لها مقابل مؤخر الصداق والمشغولات الذهبية الخاصة بها.

و قد كشف طارق السيد، والد ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تفاصيل جديدة ، قائلًا ان ابنته، "أي حاجة قالها حسن أننا أخفيناها عنه مكانها النيابة العامة".

وقال "طارق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد: "لو بنتكلم عن الوضع القائم بأن دا عرض بنت وسيدة مصرية، فأنا أؤكد أنا وبنتي نتعرض لضغوط غير عادية وتهديدات تمس الأسرة والعرض والشرف، ومعايا تهديدات من شقيق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ولدي تسجيلات تثبت تهديد لي ولأسرتي، والقانون هو ما أذهب له في هذا الأمر وحقي محفوظ بالقانون".

وتابع: "من 5 دقائق حسن شاكوش كتب واتهم ابنتي أنها استولت وسرقت منه نصف مليون جنيه، وهذا الكلام غير صحيح، ومفيش الكلام دا لأن أمن الكومبوند فتش سيارة بنتي ولم يجد شيء، ويمكن مراجعة كاميرات الأمن".

رد محامي حسن شاكوش

ومن جانبه، نفى محمد أبو العلا محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كل الاتهامات الموجهة إليه من زوجته بالسرقة والضرب والطرد من المنزل.

وقال "أبو العلا"، إن لا يوجد إيصال أمانة موثق بديل لمؤخر الصداق، وأن المؤخر موثق في قسيمة الزواج فقط، مؤكدًا أن سرقة موكله للمشغولات الذهبية غير صحيح، والشبكة لازالت في منزل أسرتها، من شهر العسل.

حسن شاكوش يحرر محضرًا ضد زوجته

وحرر المحامي محمد أبو العلا، وكيلًا عن المطرب الشعبي حسن شاكوش، محضرًا في قسم شرطة أول أكتوبر ضد ريم طارق زوجة حسن شاكوش لقيامها بالاستيلاء على مبلغ مالي قدر بنحو 500 ألف جنيه عقب تركها مسكن الزوجية.

ونفى "أبو العلا"، ما ادعته المشكو في حقها ريم طارق، من قيام موكله حسن شاكوش بسرقة الشيك الخاص بمؤخر الصداق.

محامية زوجة حسن شاكوش

وأكدت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش السابقة ، أنه تم التعدي على موكلتها وعائلتها علنا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الفضالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك «تسجيلات صوتية» تم إرسالها إلى زوجة حسن شاكوش وأهلها من قبل زوجها وشقيقه، وتحتوي على تهديدات مباشرة لها، بالإضافة إلى وجود تلفيق تهم غير حقيقية لريم طارق، كما أن والدها منهار بسبب ما حدث لابنته.

صديقة زوجة حسن شاكوش: طليقها ليه أحكام في 10 قضايا

أما صديقة ريم زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كشفت أن طليق الأولى عليه حكم في 10 قضايا، وأن تدخله في الأزمة أدى إلى تصاعد المشكلة بينهما، مؤكدة أن زوجة "شاكوش" ستخرج عن صمتها وتكشف الحقائق كاملة، في الفترة المقبلة.

وقالت صديقة ريم، في لايف لها على حسابها بـ"إنستجرام": "طليق ريم عليه أحكام 10 قضايا، طالع يشهر بيها وبسمعتها، وهو أصلًا اللي جابلها التعب، مفيهاش أي مشكلة صحية.. الدكتورة قالت إنها سليمة".

وأضافت: "حسن شاكوش كان عارف إن ريم مُطلقة، والمشكلة بين ريم وشاكوش كبرت لما طليقها اتدخل".

في سياق متصل ، مازال تنفيذ قرار المحكمة بتمكين زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، ريم طارق من الفيلا ، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، وفي هذا الصدد ، امتنعت أسرة حسن شاكوش عن تنفيذ قرار المحكمة بتمكين زوجته ريم طارق من الفيلا "مسكن الزوجية".

وفي سياق اخر ، أكد فهد مرزوق، محامي ريم طارق، أنهم توجهوا إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، توجهت إلى منزل الفنان حسن شاكوش، لتنفيذ قرار تمكين زوجته من مسكن الزوجية بأحد التجمعات السكنية الشهيرة، وبعد تمكينها ومغادرة الشرطة عادت أسرة حسن شاكوش من جديد إلى داخل الفيلا.

زوجة شاكوش تحصل على قرار بالتمكين

وفي وقت سابق، حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش، على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وتقدم فهد مرزوق المحامي الحالي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش، وتمت الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش، وتكليف قوة من قسم أول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق- 28 سنة- ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته “حسن شاكوش”، لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكان طارق السيد والد ريم زوجة حسن شاكوش، قد كلف المحامي الخاص بتقديم بلاغ جديد بمباحث الإنترنت ضد المطرب حسن شاكوش بسبب قيام المطرب بالاستيلاء على إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية.