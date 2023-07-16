مطالب بتشغيل القرآن والترانيم في حفل ترافيس سكوت بالأهرامات

لمنع الأعمال الشيطانية في حفل ترافيس سكوت في الأهرامات، تصاعدت مطالبات بتشغيل القرآن والترانيم قبل بداية الحفل.

وتقدم المحامي ايمن محفوظ، بإنذار للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية في حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، تردد أنباء عن أن حفلاته بها طقوس شيطانية وماسونية، مؤكدًا أن ذلك يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين وتنسبه للحضارات الزنجية.

المطالبة بمنع حفلة حفل ترافيس سكوت وإلغاءها

وأضاف المحامي بإنذاره، أنه على الرغم من أن هناك أصوات تتعالى بالمطالبة بمنع تلك الحفلة وإلغاءها، ولكن قانون الرقابة القانون رقم 430 لسنة 1955، وتعديلاته ولائحته التنفيذية يوجد به حلول أقيم من المنع.

وأكمل أن الرقابة هدفها بسط رقابة الدولة على المواد الفنية السمعية والبصرية، نظرا لتأثيرها الهام في نفوس الجماهير والغرض من الرقابة هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وعلاقتها السياسية بالدول الأخرى، مؤكدا أن سياسة المنع هي سياسة عفى عليها الزمن وعلينا مواجهة الفكر بالفكر وعلينا أن نستغل حفلة ترافيس سكوت باعتبارها فرصة لبسط سلطان ثقافتنا، ومواجهة العالم بحقيقة الهوية المصرية.

فقره من القرآن والترانيم المسيحية

وتابع المحامي، أنه يمكن حجز وقت قبل فقرة الرابر الأمريكي بفقره من القرآن والترانتيم المسيحية وعرض مسرحي قصير ومجموعة من الصور الإعلانية عن الحضارة الفرعونية، وإثبات أنها ليست حضارة زنجية إنما حضارة مصرية خالصة، مطالبا الكيلاني بالالتفات عن دعوات المنع لحفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، مؤكدا أنه يجب فرض ثقافتنا على الحفل من خلال صدور قرار وزارة الثقافة بإذاعة فقرة من القرآن والترانيم المسيحية وعرض مسرحي قصير به بوسترات تتحدث عن مصر وحضاراتها والترويج للسياحة في مصر، واتخاذ اللازم قانونا نحو تفعيل هذا القرار.