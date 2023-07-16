تحويل إل جي إلى شركة لحلول الحياة الذكية

أعلنت شركة إل جي LG Electronics عن رؤيتها للتحول من وضعها الحالي كعلامة تجارية عالمية مرموقة للأجهزة المنزلية إلى "شركة لحلول الحياة الذكية" تستطيع الربط بين التجارب المتنوعة لدى العملاء وتوسيعها مع تعزيز الإيرادات السنوية العالمية لتبلغ 100 تريليون وون كوري بحلول عام 2030.

أوضح رئيس مجلس الإدارة، ويليام تشو، في خطاب مميز في متنزه العلوم في مدينة سيول في كوريا الجنوبية، الرؤية الجريئة المستندة إلى ثلاثة محركات للنمو: السعي نحو أعمال خدمات جديدة من خلال تطوير محفظة الأعمال، وتسريع الأعمال بين الشركات (B2B) واستكشاف مجالات عمل جديدة مثل: شحن السيارات الكهربائية والصحة الرقمية.

حدد تشو التحول نحو الكهرباء والخدمات والرقمنة باعتبارها نقاط التحول الرئيسية التي ستركز عليها إل جي لتحقيق النمو السريع على المديين المتوسط والطويل.

قال رئيس مجلس الإدارة: "ستواصل إل جي السعي نحو تحقيق رؤيتها الجريئة للتحول والتقدم السريع لتصبح شركة لحلول الحياة الذكية تربط بين المساحات والتجارب المتنوعة لدى العملاء وتوسعها بدلاً من الثبات على وضعها الحالي كأفضل علامة تجارية للأجهزة المنزلية من حيث تقديم المنتجات عالية الجودة. سنؤسس شركة إل جي بشكل جديد كليًا عن طريق إعادة تصور طريقة عملنا والسعي نحو تحقيق هذا الهدف".

أشار رئيس مجلس الإدارة إلى الأهداف المالية: "سنحقق رقم 7 ثلاث مرات، بما يشمل معدل نمو متوسط وربح تشغيلي يبلغ 7 في المائة أو أكثر إلى جانب معدل للأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين يبلغ 7. ومع تحقيق هدف رفع المبيعات من 65 تريليون وون كوري في العام الماضي إلى 100 تريليون وون كوري بحلول عام 2030، سنرسخ مكاننا كشركة تلقى التقدير المناسب من السوق والعملاء".

قال تشو إن إل جي ستركز على التحول إلى نمط أعمال الخدمات المستندة إلى منصة، وتسريع مجالات العمل بين الشركات، وتقديم معززات نمو جديدة تستند إلى الميزة التنافسية باعتبارها المرتكزات الثلاثة للتركيز على تجربة العميل. بحلول عام 2030، من المتوقع أن تزيد نسبة مساهمة هذه المرتكزات الثلاثة في ربح المبيعات والتشغيل إلى أكثر من 50 بالمائة.

تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 50 تريليون وون كوري حتى عام 2030 لتحقيق نمو نوعي في الأعمال، بما في ذلك تحقيق محفظة الأعمال بقيادة معززات النمو الثلاثة الجديدة. يتضمن هذا استثمارًا في البحث والتطوير يزيد عن 25 تريليون وون كوري واستثمارًا في المنشآت يزيد عن 17 تريليون وون كوري واستثمارًا استراتيجيًا يبلغ 7 تريليونات وون كوري.

كما تعمل الشركة على تسريع التوسع في أعمالها فيما بين الشركات حسبما أوضح رئيس مجلس الإدارة، حيث ان الفهم العميق من إل جي للعملاء إلى جانب معرفتها بكيفية التواصل معهم وإدراك احتياجاتهم، وهي المعرفة التي تراكمت في مجال الأعمال بين الشركات وشهدت ابتكارًا متواصلاً على مدار أكثر من 65 عامًا، سيتوسعان بشكل كامل في المجالات التجارية وتلك الخاصة بالتنقل والافتراضية.

أشار تشو إلى الطريقة التي تعمل بها إل جي على تسريع التغييرات على مستوى الشركة، بدءًا من الثقافة المؤسسية إلى نشر العلامة التجارية عند كل نقطة تواصل مع العملاء لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في أن نصبح علامة تجارية تحوز ثقة العملاء وتقدم لهم البهجة مع تمكينهم مع أن يشعروا بقيمة شعار Life’s Good وجوهره. كما تعمل الشركة على تعزيز نشاطات إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة لتمتثل لمسؤولياتها كمؤسسة عالمية تجاه المجتمع.