إل جي تطلق مبادرة للتبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين

أطلقت إل جي مصر مبادرة للتبرع بالدم، بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم إلى جانب تشجيع الموظفين على المساهمة في إنقاذ الأرواح.



وفقًا للمركز الوطني لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة، فإن معدلات التبرع بالدم لا تلبي احتياجات المرضى في مصر؛ حيث أفادت مشاركة ما يقرب من 1 في المائة فقط من إجمالي السكان في التبرع بالدم خلال السنوات السابقة، مما يؤدى إلى النقص المستمر في توافر أكياس الدم. وللمساهمة في الحد من هذا النقص واحتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، استضافت إل جي مصر حملة للموظفين للتبرع بالدم يوم الخميس الماضي، 15 يونيو، في مقرها، لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري.



شارك في المبادرة من الشركة 62 موظفًا في التبرع بالدم، ليتم التبرع بها للمحتاجين.

قال محمد الجداوي، مدير التسويق بشركة إل جي مصر: "نظرًا لكون إل جي مصر شريكًا حقيقيًا للمجتمع المصري، فنحن ملتزمون بتقديم مساهمة إيجابية لقطاع الصحة المصري، وهذا هو سبب فخرنا بدعم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وتشجيع موظفينا على المشاركة في هذه القضية المهمة."

أضاف: "التبرع بالدم عمل نبيل يمكن أن ينقذ الأرواح، ونأمل أن تلهم مبادرتنا الآخرين لاتخاذ مبادرات مماثلة والمساهمة في تحسين المجتمع."

يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم سنويًا يوم 14 يونيو لزيادة الوعي حول الحاجة إلى الدم الآمن ومشتقاته، ولشكر المتبرعين بالدم طوعيًا بدون أجر على تبرعهم بالدم وإنقاذ حياة الآخرين. وتعد هذه المبادرة جزءً من مذكرة التفاهم التي وقعتها إل جي مع مؤسسة مصر الخير لإطلاق الموسم الثالث من مبادرة أبطال إل جي للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023 من خلال تقديم الرعاية المناسبة لقطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي في مصر.