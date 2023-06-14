إل جي تطلق حملة لدعم وتدريب طلاب الهندسة

أعلنت إل جي أكاديمي التابعة لشركة إل جي مصر، بالتعاون مع شركة إمداد للحلول الهندسية، عن إطلاق حملة لدعم وتدريب طلاب الهندسة من مُختَلف الجامعات المصرية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبات شاملة على أنظمة التكييف المركزي، نظام التكييف متغير التدفقMulti V VRF، أنظمة الهواء والتكييفات الكونسول، وذلك ضمن خطتهما لتدريب 200 طالب خلال 2023.

توفر ال جي حلول متكاملة لعملائها، ولكنها أيضاً تهدف إلى تطوير سوق أنظمة الهواء HVAC في مصر من خلال تعزيز وتطوير المهارات والكفاءات في هذه الصناعة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

من خلال رؤيتها لتطوير سوق عمل أنظمة الهواء HVAC في مصر، قامت إل جي بتأسيس إل جي أكاديمي عام 2019، كأكاديمية متخصصة في أنظمة الهواء تهدف الى تعزيز وتحسين مهارات مهندسي أنظمة الهواء بالإضافة الى المعماريين والمستشارين العاملين في المجال، من خلال تدريبات عملية متخصصة تشمل جميع حلول أنظمة الهواء والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع.

أكد بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "تلعب أنظمة HVAC دورًا حيويًا في حياتنا اليومية، بدءًا من الحفاظ على منازلنا ومكاتبنا في درجة حرارة مريحة إلى ضمان التشغيل الآمن والفعال للعمليات الصناعية الهامة. ومع استمرار نمو مجتمعنا وتطوره، سيستمر الطلب على المهنيين في هذا المجال في الارتفاع. لذلك نستثمر في مستقبل صناعتنا من خلال توفير تدريب وتعليم على مستوى عالمي للجيل القادم من متخصصي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. تدمج أكاديمية إل جي الممارسة العملية اليومية مع حلول الهواء المتطورة والصديقة للبيئة من إل جي لمساعدة الطلاب والمهندسين على الازدهار في بيئة العمل سريعة التغير."

وقال المهندس أحمد يحيى، مدير أكاديمية إل جي: "تعتبر الممارسة العملية جانبًا هامًا لتعزيز المهارات في هذا المجال، لذلك تم إنشاء غرفة للممارسة العملية تعمل بكامل طاقتها، حيث ينخرط الأفراد في العمل الفعلي المتعلق بالتركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية. نعد بتقديم فرص استثنائية لجميع الحضور من طلاب ومهندسي التكييف يتم من خلالها تعزيز الخبرة العملية في مجالات أنظمة التكييف المركزي والتركيب وخدمة ما بعد البيع."

كما علق المهندس السعيد أبو المعاطى، الشريك المؤسس ومدير تطوير الأعمال بشركة إمداد: "أن هذه المبادرة نابعة من إيماننا الكبير بدور المؤسسات والشركات في دعم مسيرة التعليم الهندسي لطلاب الجامعات المصرية والمساهمة في خروج أجيال مؤهلة لسوق العمل وعلى علم بآخر المستجدات التكنولوجية في المجالات الهندسية من كبرى الشركات العالمية كشركة إل جي في مصر."

منذ إطلاق الأكاديمية، تحرص إل جي على تقديم ورش وبرامج عمل على المنتجات والخدمات المختلفة، وإتاحة مناهج مفصلة و تدريب عملي كافي يوفر الخبرة اللازمة للتعامل في هذا القطاع من أجل تحقيق تطور حقيقي في سوق التكييف المركزي المصري.