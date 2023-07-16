تكريم لوريال لريادتها في المسئولية المجتمعية لعام 2021

كرّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شركة لوريال مصر؛ لريادتها في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2021، خلال فعاليات حفل تكريم وإطلاق مسابقة جديدة للشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة لعام 2023 الذي أقيم بمقر الهيئة.

عُقد الحفل بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد كبير من مسئولي الهيئة، وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة بمختلف المجالات والقطاعات بالسوق المصري، وشهد الحفل تكريم عدد من الشركـات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، تشجيعاً لهم على القيام بدورهم التنموي لدعم المجتمع.

وتهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى تقدير الدور التنموي الذي تلعبه شركات القطاع الخاص وإسهاماتهم الحقيقية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والبيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات للتوسع في أنشطتها في مصر وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

أعربت نهلة مختار، مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر، عن سعادتها بهذا التكريم الذي يكلل جهود شركة لوريال المجتمعية في مصر ويدفعها لتقديم المزيد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت أن مجموعة لوريال العالمية بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وفي عام 2013 افتتحت الشركة أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد بلغت استثماراته 100 مليون يورو على مدار 10 سنوات.

شددت على التزام لوريال مصر بأفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، وتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون. بالإضافة إلى التزام "لوريال" بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية المتماشية مع استراتيجية "لوريال من اجل المستقبل 2030"، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع؛ لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أنه من بين برامج لوريال المجتمعية في مصر، برنامج "لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم"، الذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم، إلى جانب برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر للتنمية والذي يهدف إلى دعم السيدات المعرضات للعنف الاسري بصفة عاماً اجتماعياً تمكينهن اقتصادياً. بالإضافة الى العديد من المبادرات بمشاركة الجهات المختصة التي تركز على دعم المرأة، والتعليم، والتدريب، والصحة، والالتزام البيئي.