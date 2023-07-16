الرئيس السيسي يكشف الخطة المصرية خلال رئاسة النيباد

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي الإنمائية “النيباد” في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ووجه الرئيس السيسي، خالص التقدير إلى الرئيس الكيني على ما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما توجه بالتحية إلى فريق عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي تحت قيادة موسى فقيه على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات الاجتماع.

وقال السيسي إنه تشرف بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد لعامي 2023 و2024.

وأشار السيسي، إلى أن مصر تتولى رئاسة النيباد في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، والتي تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات.

وأكد أن مصر وضعت أمام أعينها اهدافا محددة خلال رئاستها للنيباد ترتكز على دقع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات، موضحا أن مصر ستعمل خلال رئاستها للنيباد على التشاور المستمر مع الدول الأفريقية لتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وثمن الرئيس الكيني ويليام روتو، رئاسة وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية.

قال خلال كلمته في قمة “نيباد” التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، إن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة خلال فترة ترأسه لجنة الرؤساء والحكومات وأدى عمله بشكل فعال، وساعد "نيباد" على تحقيق إنجازات رائعة خاصة في أجندة 2063، فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري الاقتصادي.