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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش يقترب من باريس بفرمان إنريكي

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

يواصل باريس سان جيرمان البحث عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتلبية رغبات المدرب الجديد لويس إنريكي، والذي تعاقد معه البي أس جي خلال الأسبوعين الماضيين، خلفًا لكريستوف جالتيه.

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وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان توصل لإتفاق مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت أن دوشان سيتقاضي أكثر من 10 مليون يورو في السنة الواحدة، بجانب حوافز مالية أخري.

وأكدت التقارير أن إنريكي طلب الحصول على خدمات فلاهوفيتش، بعد المستويات الكبيرة التي أظهرها اللاعب مع السيدة العجوز خلال الفترة الماضية.                         
وشددت على أن إدارة باريس سان جيرمان تتواصل خلال الفترة الحالية مع نظيرتها يوفنتوس، من أجل تخفيض قيمة بيع اللاعب للفريق العاصمي.

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من الأدوار الاقصائية، بينما توج بالدوري الفرنسي بصعوبة، على الرغم من القدرات الفنية التي يمتلكها الفريق على الصعيد الدفاعي والهجومي.

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