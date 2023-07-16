أصالة نصري بمكياج صاخب وفستان ساحر في حفلة تركيا

خطفت النجمة أصالة نصري عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة اثناء أحيائها حفلاتها الغنائية في تركيا.

وبدت أصالة بإطلالة ساحرة مفعمة بالجاذبية والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام واسعه، مزود باكستنشن من جانب واحد، صمم من قماش بالترتر الفضي حمل توقيع مصمم الأزياء رامي العلي وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان مع انسدال غره فوق جبينها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " كانت ليلة مبارح بإسطنبول ليله من ألّف ليله وليله .. كانت حلمّ عشناه حقيقه صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطه براسي حتّى فصلت عن الواقع بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار .. الوجوه مبارح كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال وكانت من حلاوة الموجودين صار الشوف دقيق وملامح كلّ الوجوه انطبعت بروحي ومابتخيّل ممكن أنسى هالوجوه .. وقفت بلحظه أمسك حالي عن بكا كان ممكن مايوقف لمّا أصوات الشباب عليت وهنّن عم يقولوا أحلى إسم بقلبي ( سوريا)".

وتابعت:" خفت أضعف خفت أبكي خفت ماأعرف كمّل ومتل طفله قويّه بدها تكمّل اللي اتوجدت مشانه غلبت دموعي وكمّلت".

وأضافت: "شكراً على السّعاده اللي غمرتني أمان وفرح ورجعتني لأهلي أسمع لحن لهجتنا وشوف منّ كلّ بلد عربي شبّ وصبيّه قدّ مافرحوا فيّي أنا فيهم فرحت .. شكراً ياأصحابي الأوفيا ياأخواتي الغالين على هالزّينه الحلوه اللي علّقناها مبارح بليلتنا على روح من الحزن تعبانه وقلب من البعد موجوع .. لقاءنا دائماً غير على محبه صفائها انسانيّه ما بتعرف غير لغة وحدة ..الحب والموسيقى".

ويذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا في المغرب، واختارت أيضا فستانا من تصميم رامي العلي، الذي تتعاون معه منذ فترة قصيرة.

أصالة نصري

أصالة نصري (15 مايو 1969 -)؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

حياتها

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

بدايتها الفنية

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.