أكد المدير الفني البرتغال خورخي خيسوس أنه لعب دورًا بارزًا في انتقال النجم الترجي أراد جولر لريال مدريد، والتي كانت في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

خيسوس: الفضل في انتقال جولر لريال مدريد يرجع لي

وقال خيسوس أن الفضل في انتقال جولر لريال مدريد يرجع له شخصيًا، مشددًا على أن اللاعب نفسه يعرف ذلك.

وقال خورخي خيسوس عن انتقال جولر لريال مدريد: "سنحت الفرصة للاعب التركي لإظهار نفسه، بعدما حصل على فرصه جيده ووقت كافي في المباريات المناسبة وفي التوقيت المناسب له، وأن الآن سعيد لأنني علمته كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح".

أرقام أراد جولر مع فناربخشة التركي

وكان خيسوس هو المدير الفني لأراد جولر في فناربخشة التركي، واعتمد خورخي على اللاعب الشاب في 35 مباراة بجميع البطولات، والذي تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

يستعد ريال مدريد لمواجهة ميلان يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، والتي تجمع الفريقين في تمام الخامسة فجرًا، على ملعب ستاد روز بول.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا