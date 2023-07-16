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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خيسوس: الفضل في انتقال جولر لريال مدريد يرجع لي

أراد جولر
أراد جولر

أكد المدير الفني البرتغال خورخي خيسوس أنه لعب دورًا بارزًا في انتقال النجم الترجي أراد جولر لريال مدريد، والتي كانت في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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خيسوس: الفضل في انتقال جولر لريال مدريد يرجع لي

وقال خيسوس أن الفضل في انتقال جولر لريال مدريد يرجع له شخصيًا، مشددًا على أن اللاعب نفسه يعرف ذلك.

وقال خورخي خيسوس عن انتقال جولر لريال مدريد: "سنحت الفرصة للاعب التركي لإظهار نفسه، بعدما حصل على فرصه جيده ووقت كافي في المباريات المناسبة وفي التوقيت المناسب له، وأن الآن سعيد لأنني علمته كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح".

 

أرقام أراد جولر مع فناربخشة التركي

وكان خيسوس هو المدير الفني لأراد جولر في فناربخشة التركي، واعتمد خورخي على اللاعب الشاب في 35 مباراة بجميع البطولات، والذي تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

يستعد ريال مدريد لمواجهة ميلان يوم الاثنين المقبل الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، والتي تجمع الفريقين في تمام الخامسة فجرًا، على ملعب ستاد روز بول.

 

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