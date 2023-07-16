خطيبة الراحل هيثم زكي تدخل عالم الفن

فاجأت إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الجمهور، إذ أعلنت عن مشاركتها في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث.

ونشرت إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من مشاركتها في فمسلسل ليه لأ الجزء الثالث إذ تجسد شخصية سهيلة.

وتفاعل الجمهور مع إنجي سلامة، ورحب بدخولها عالم الفن، وشجعها عدد كبير من أصدقائها ومتابعيها عبر صفحات السوشيال ميديا.

وعلى الرغم من مرور نحو 4 سنوات، على وفاة هيثم أحمد زكي، المفاجأة، إلا أن إنجي سلامة لم تعلن خطوبتها أو ارتباطها بشاب غيره، فظلت عزباء طيلة السنوات الماضية.

نبذة عن إنجي سلامة

احتفلت إنجي سلامة بخطبتها على هيثم أحمد زكي في 26 يناير 2018، في حفل عائلي اقتصر على عدد ‏من الأصدقاء والأقارب فقط .

هي خريجة كلية الإعلام، قسم إذاعة وتليفزيون.‏

‏ خاضت العمل في مجال العلاج بالطاقة، والعلاج بالطاقة ينال شهرة واسعة خاصة في بلدان شرق آسيا.‏

‏ حصلت على شهادة من مركز "البرانيك هيلينج" من الفلبين.‏

نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المهتمين بمجال العلاج بالطاقة.‏

‏ تستخدم صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لتنشر فيديوهات عن مجال العلاج بالطاقة، كما تقدم دورات تعليمية ‏عن هذا المجال بعيدًا عن السوشيال ميديا.‏

‏وأول فعل قامت به خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد الصدمة المفجعة التي وردت إليها بوفاة الراحل، أغلقت إنجي سلامة جميع حساباتها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي واختفت تمام، ربما بسبب الصدمة التي تعرّضت لها بوفاة خطيبها.‏

يستكمل العمل طرح القضايا الاجتماعية الشائكة، وخصوصًا تلك المُتعلقة بالمرأة، وكيف أن في بعض الأوقات عندما نبالغ بالتضحية، نعلم المحيطين بنا الأنانية. وتدور أحداث الموسم الثالث في 15 حلقة، تجسد نيللي كريم خلالها شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيري" وهي نيللي كريم ولديها ابن في سن المراهقة يجسد دوره معتز هشام، وابنة شابة تجسد دورها فريدة رجب، فيما يُطل الممثل القدير صلاح عبدالله بشخصية والدها.

تفاصيل مسلسل ليه لأ

ويرصد المسلسل الضغوط التي يفرضها الأهل على أولادهم، والصعوبات التي تواجهها المرأة عندما تتصدى لتربية الأبناء وحدها في ظل التحولات الكبيرة في المجتمع، ويبقى السؤال، حول إلى أي مدى يكون للأبناء تأثير على قرارتنا الشخصية؟.

أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثالث

بطولة النجمة نيللي كريم، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، فكرة سارة الطوبجي، إخراج نادين خان كما يضم العمل كريم كلا من أحمد طارق، نادين فاروق، معتز هشام، أمير صلاح، إنجي سلامة، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فريدة رجب، وبمشاركة صلاح عبدالله، وضيفة الشرف عايدة رياض ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح