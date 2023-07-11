إصابة 21 شخصاً في حادث تصادم سيارتين بأسوان

شهد طريق العلاقي بمحافظة أسوان، حادث تصادم سيارتين ربع نقل ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً من بينهم ٦ سودانيين و شخص مجهول الهوية، متجهين الي حلايب وشلاتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقي مدير أمن أسوان، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، وتم نقل المصابين الي مستشفي أسوان الجامعي، وجاري التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من الفحص أن المصابين هُم، "وليد عثمان" 50 سوداني ،"آسيا علي" 15 سودانية، "رفيقه محمد" 30 سودانيه، "علي محمد" 22، "جواهر رمضان" 25 ، "وليد علي" 14سوداني، "أحمد علي" 21، "ادريس علي" 38 سوداني، "أحمد محمد" 22،"خديجه احمد" 23، "محمد ادريس" 1 سنه طفل سوداني ، "يوسف محمود" 19، "عمرومحمد" 16، "حامد مرسي" 20، "سيد محمد" 18، "طه كرار" 14، "محمود عبد الرحيم" 19، "ابراهيم سيد" 41، "حسام حسن" 18، "فارس عبد النبي" 19، ومجهول الهويه 24.

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