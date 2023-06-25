حادث تصادم سيارتين ينهي حياة سائق ويصيب آخر بالقاهرة
شهد طريق محور المشير طنطاوي، وفاة سائق وأصيب آخر في حادث تصادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين احدهما ربع نقل والأخرى ملاكي بمحور المشير طنطاوي.
وعلي الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة شخص واصابة اخر ، يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.
وفى السياق ذاته فقد دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة،وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.