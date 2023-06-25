حادث تصادم سيارتين ينهي حياة سائق ويصيب آخر بالقاهرة

شهد طريق محور المشير طنطاوي، وفاة سائق وأصيب آخر في حادث تصادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين احدهما ربع نقل والأخرى ملاكي بمحور المشير طنطاوي.

وعلي الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة شخص واصابة اخر ، يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة.

وفى السياق ذاته فقد دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة،وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.