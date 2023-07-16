محمد فؤاد يطرح برومو أغنية "معاك من أول يوم"

طرح النجم محمد فؤاد برومو أغنية "معاك من أول يوم" والتي يطرحها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها “100 يوم”، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وتأكيدًا لاستمرار الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

محمد فؤاد

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت الصفحة الرسمية لمتحدث وزارة الصحة والسكان، بنشر صورة الفنان محمد فؤاد وشكرته دون الكشف عن أي تفاصيل، والأمر الذي تسبب في تساؤلات الجماهير وعن الفعل الذي فعله الفنان جعلت وزارة الصحة تشكره.

وزارة الصحة تثير التساؤلات والسبب محمد فؤاد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور الصفحة الرسمية لمتحدث وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك، بعد أن نشرت صورة محمد فؤاد معلقة، «شكرًا للفنان محمد فؤاد»، متسائلين عن ما فعله النجم وسبب نشر الصورة وتقديم الشكر.

وبعد حالة الغموض والتساؤلات الكثيرة، كشف محمد فؤاد عن سر الشكر المقدم له، إذْ اتضح أنه شارك في مبادرة حملة 100 يوم صحة.

محمد فؤاد

أعلن عن ذلك خلال منشور على الحساب الرسمي لموقع “إنستجرام”، معلقًا: «محظوظ بدعمي لمبادرة قومية ضخمة زي 100 يوم صحة اللي بتحصل دلوقتي في مصر»، كما قدَّم أغنية جديدة بعنوان من أول يوم.

نشر محمد فؤاد فيديو له من كواليس تسجيل الأغنية معلنًا عن تنفيذها داخل الاستديو الخاص به قائلًا: “هتسمعوا حاجة حلوة إن شاء الله”.

تفاصيل مشاركة محمد فؤاد في حملة 100 يوم صحة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أثناء حديثة لبوابة الوفد الإلكترونية، عن تفاصيل البوست الغامض الذي نشرته الصفحة الرسمية للصحة عبر فيسبوك، وتعاون محمد فؤاد ومشاركته في حملة 100 يوم صحة، قائلًا: "إن الوزارة تقدم كل الجهود اللازمة لحملة "100 يوم صحة" التي انطلقت في يونيو الماضي".

محمد فؤاد

أوضح المصدر أن الوزارة تواصلت من الفنان محمد فؤاد ليشارك في إعلان الحملة، وعلى الفور لبى الفنان النداء وأهدى الوزارة أغنية خاصة بالحملة تدعي "أول يوم" دون مقابل، ويعد هذا أول تعاون بين الوزارة والفنان، مشيرًا إلى أن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قام بشكر فؤاد على مجهوده وحسن تعاونه.

عودة محمد فؤاد إلى السينما:

بعد غياب 18 عامًا، عاد الفنان محمد فؤاد إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم «قلب نيويورك» بتوقيع تركي آل شيخ، وخلال المؤتمر الصحفي لحفله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قال الفنان: «تركي آل الشيخ أبدى نيته إنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو إسماعيلية رايح جاي، وفتح السينما لكل جيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه في قلب نيويورك».

محمد فؤاد

كانت آخر حفلات محمد فؤاد مؤخرًا حفلًا غنائيًّا ضخمًا ضمن فعاليات "موسم جدة" في 25 مايو الماضي وشاركه الغناء الفنان "أحمد سعد".