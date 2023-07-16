تحرير 119 مخالفة تموينية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خصوصًا في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار..

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 119 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية..

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت السنبلاوين وشربين والجمالية وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 170بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية ( 10شكاير) ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضرعدم مطابقة للمواصفات ومحضر تصرف دقيق بكمية قدرها (168 شيكارة ) ومحاضر نقص وزن ومحاضرعدم إعلان عن أسعار مواد بترولية.

ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر نقص وزن ومحاضرعدم إعلان عن الأسعار ومحاضر تبديد حرز ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى) ومحاضر سلع من دون فواتير ومحاضرعدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) وتم التحفظ على 3 أطنان نخالة ردة و630 علبة سجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة:

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..