أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالنقرس.. الرنجة أبرزها

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب الألم والتورم في مفاصلك، وعادة على شكل نوبات تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين ، ثم يتم حلها.

وتبدأ نوبات النقرس في إصبع قدمك الكبير أو طرفك السفلي، ويحدث النقرس عندما تتراكم مستويات عالية من مصل اليورات في جسمك، والتي يمكن أن تشكل بلورات على شكل إبرة داخل المفصل وحوله، وهذا يؤدي إلى التهاب والتهاب المفاصل. عندما يفرز الجسم الكثير من البول ، أو يزيل القليل جدًا ، تتراكم مستوياته في الجسم ومع ذلك ، فإن العديد من الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من يورات المصل لن يصابوا بالنقرس.

أطعمة تزيد من الإصابة بالنقرس

من المرجح أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات أو شربها إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم والتي تسبب النقرس ، بما في ذلك:

المشروبات والحلويات السكرية: سكر المائدة القياسي هو نصف الفركتوز (سكر الفاكهة) ، والذي يتحلل إلى حمض البوليك. أي طعام أو شراب يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى النقرس.

شراب الذرة عالي الفركتوز: هو شكل مركّز من الفركتوز يمكن أن تحتوي المنتجات الغذائية المعبأة والوجبات الخفيفة المصنعة على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز.

الكحول: على الرغم من عدم احتواء جميع المشروبات الكحولية على نسبة عالية من البيورينات ، إلا أن الكحول يمنع كليتيك من التخلص من حمض البوليك ، وسحبه مرة أخرى إلى جسمك ، حيث يستمر في التراكم.

اللحوم العضوية: وتشمل الكبد والكرشة والخبز الحلو والمخ والكلى.

بعض المأكولات البحرية: الرنجة والمحار وبلح البحر وسمك القد والتونة والسلمون المرقط والحدوق.

اللحوم الحمراء: لحم البقر والضأن.

صلصات المرق واللحوم.