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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يشدد على المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية.
وخلال الاجتماع القصير تابع برامج الشحن والتوريد والارصدة والاحتياجات كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع اليات جديدة للرقابة.
وأكد القصير  على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع.

محاسبة المقصرين 


وجه وزير الزراعة بالمرونة في الصرف  لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الأسمدة .
كما وجه القصير ايضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم.
وفي نهاية الاجتماع اكد وزير الزراعة سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين.

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