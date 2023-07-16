فرص عمل خالية للشباب برواتب مجزية.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب على فرص عمل برواتب مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، لذا تسعي مؤسسات الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص .

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فرص عمل الشباب والرياضة

تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن وظائف للشباب بشكل دائم ومستمر .

ويشترط في المتقدم للوظيفة الاتي:

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، من الذكور والإناث من سن 21 إلى 35 عاما.

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة عبر اليوم المفتوح للتوظيف لشركة تمويلي للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر، ضمن «مبادرة توظيف مصر».

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحاجة إلي وظائف مسئول تمويل

مميزات الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة

يحصل الملتحق بالوظيفة على مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي :-

- العمل بمرتب ثابت وحوافز.

- كما يحصل الملتحق بالوظيفة على تأمين طبي واجتماعى.

- بوليصة تأمين على الحياة.

- كما تقدم الشركة دورات تدريبية.

- نظام العمل 8 ساعات يوميا من 9 صباحا إلى 5 مساءا، ويومين إجازة.

موعد اليوم التوظيفي لفرص عمل الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التوجه نحو اليوم التوظيفي الذي سيعقد يوم الاثنين 17 يوليو 2023، بمحافظة كفر الشيخ، بالمقر في نهاية شارع المصنع بجوار مغاورى للأثاث، من الساعة 9:30 صباحا حتى الثالثة مساء.