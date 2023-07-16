رئيس قطاع الأمن القومي العربي: الإرهاب يستغل التطور التكنولوجي لزعزعة استقرار الوطن العربي

قال السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية استغلت التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في الوطن العربي، لافتا إلى أهمية متابعة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات التدريبات العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع التمهيدي للندوة ٢٧ لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية برئاسة العقيد محمد سالم الظاهري ممثلا عن القوات المسلحة لدولة الإمارات المتحدة، بمشاركة مصر وممثلي من الدول العربية، والذي يستمر لمدة ١٠ أيام وينتهي ٢٧ يوليو الجاري، والذي يعقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناقش الندوة ٩ دراسات اكاديمية تقدمها الدول العربية المشاركة في الاجتماع، وتشارك مصر بدراسة حديثة للمساهمة تطوير التدريبات العسكرية و تعزز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في كل الدول العربية.

وأوضح الذوادى فى كلمته أهمية هذه الندوة حول تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري، لدراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة واستخدام وسائل التعليم والتدريب الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة على كيفية التصدي للتهديدات الحديثة والوقاية منها.

وقال الذوادي أن موضوع هذه الندوة يحظى بصبغة خاصة لأهميته، وأنه يبحث توحيد الأساليب العسكرية والتخطيط الاستراتيجي، للاستفادة من المقومات البشرية لدى الجيوش العربية والتعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة لرفع تطوير الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كل المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.