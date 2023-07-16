القصاص من المُتهمين بإنهاء حياة صاحب مصنع حلويات

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، بإعدام متهمين اثنين بإنهاء حياة صاحب مصنع مخبوزات وحلويات ، عقب إحالة أوراقهما إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهما والذي جاء بتأييد الحكم.

اقرأ أيضاً: المؤبد لـ6 متهمين بخطف رجل أعمال وابتزازه إلكترونيًا فى المحلة

برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور الأهالي علي جثة هشام السمسار صاحب مصنع مخبوزات وموظف سابق بحي أول المحلة 62 سنة جثة هامدة، وبها علامات تعذيب، وتم عرضه على الطب الشرعي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهمين شريف طلعت ومحمود سبح الله وبعرضهم على النيابة اعترفوا بارتكاب الجريمة طمعا في أموال لدى الضحية.

مُعاقبة سائق ميكروباص خطف سيدة وهتك عرضها

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بخطف سيدة وهتك عرضها بمنطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى، وسكرتارية وأحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 7889 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "توفيق. س" 21 سنة فى يوم 21 يناير من العام الماضي خطف بالتحايل المجنى عليها "نفيسه . أ"، حيث استغل كبر سنها وقيامها باستيقافه حال قيادته لسيارة أجرة طالبة منه اقتيادها لمبتغاها، وما أن ظفر بها حتى استدرجها لمكان ناء قاصداً من ذلك إبعادها عن ذويها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم واقع المجنى عليها بغير رضاها، حيث حسر عنها ملابسها عنوة وتعدي عليها، كما سرق مبلغ مالي وسلاسل من الذهب الصيني، المملوكة للمجنى عليها.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز محمود، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بمعاقبة المتهم في القضية رقم 648 العرب لسنة 2023 كلي بورسعيد، بالسجن 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بـ الإتجار في المخدرات.

وكان مكتب إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، قد تمكن من إلقاء القبض على المتهم "أحمد ياقوت محمد"، وذلك بتهمة الاستحواذ على مخدر الحشيش بهدف الاتجار.