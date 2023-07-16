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روشتة للحفاظ على القلب.. 15 نصيحة
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

روشتة للحفاظ على القلب.. 15 نصيحة

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب

 قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، روشته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحفاظ على القلب.

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وقال شعبان، إن هناك ٣ أشياء لابد أن تتابع قياسها 

1- ضغط الدم

2- نسبة السكر في الدم

3-الكوليسترول

وأكد ضرورة التقليل من أكل هذه الأنواع:

1-السموم البيضاء الملح والسكر والدقيق الأبيض

2-المشروبات الغازية

3-اللحوم الحمراء والمحفوظة

٣أشياء يجب أن تمتنع عنها

التدخين 

السمن الصناعي

المخدرات

٣أشياء لابد أن تكون متوفرة  في الأكل

1-الخضراوات

2-الفواكه

3-المكسرات

٣اشياء لابد أن تتفاداها 

1-الجلوس الكتير 

2- الانفعالات

3- الزعل

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