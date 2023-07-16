روشتة للحفاظ على القلب.. 15 نصيحة

قدم الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، روشته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحفاظ على القلب.

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وقال شعبان، إن هناك ٣ أشياء لابد أن تتابع قياسها

1- ضغط الدم

2- نسبة السكر في الدم

3-الكوليسترول

وأكد ضرورة التقليل من أكل هذه الأنواع:

1-السموم البيضاء الملح والسكر والدقيق الأبيض

2-المشروبات الغازية

3-اللحوم الحمراء والمحفوظة

٣أشياء يجب أن تمتنع عنها

التدخين

السمن الصناعي

المخدرات

٣أشياء لابد أن تكون متوفرة في الأكل

1-الخضراوات

2-الفواكه

3-المكسرات

٣اشياء لابد أن تتفاداها

1-الجلوس الكتير

2- الانفعالات

3- الزعل