منها الشعور المفاجئ بالقلق.. أعراض النوبة القلبية الأقل شيوعًا

تحدث النوبة القلبية، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وكلما مر الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم ، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

ومرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية السبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

وهناك العديد من الأعراض الرئيسية التي تدل على إصابتك بالنوبة القلبية منها ألم أو انزعاج في الصدر، حيث تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود مرة أخرى يمكن أن يكون الانزعاج مثل الضغط غير المريح أو الانضغاط أو الامتلاء أو الألم.

وضيق في التنفس، وغالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر ، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر، ومن أعراض النوبة القلبية أيضًا (الشعور بالضعف، الدوخة ، الإغماء، عرق بارد، ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر، ألم في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما).

صحة القلب

علامات النوبة القلبية الأقل شيوعًا

أثبتت العديد من الدراسات أن الشعور المفاجئ بالقلق الذي يمكن أن يشبه نوبة الهلع، والسعال المفرط أو الأزيز بسبب تراكم السوائل في الرئتين، آحدى علامات الإصابة بالنوبة القلبية الأقل شيوعًا.

ويمكن أن تختلف مستويات الألم من شخص لآخر، لذا فإن ما قد يصفه شخص ما بأنه ألم شديد، يمكن أن يصفه شخص آخر بأنه غير مريح.

وتوضح المؤسسة الصحية البريطانية: "يمكن أن تستمر أعراض النوبة القلبية على مدار أيام، أو يمكن أن تظهر فجأة وبشكل غير متوقع".

وحتى إذا لم تكن متأكدا مما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أم لا، فإن ظهور هذا العارض يتطلب الاتصال بالطوارئ على الفور.

وتؤكد مؤسسة القلب البريطانية: "من المهم حقا أن تسعى للحصول على رعاية طبية بغض النظر عن السرعة الممكنة".