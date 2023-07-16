ندوة توعوية عن أهداف حملة "100 يوم صحة "بالشرقية

عقدت بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية عن أهداف حملة 100يوم صحة بحضور الدكتورة عايدة عطية مدير عام تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بالشرقية ومقرر المجلس القومى للمراة، والدكتور عمر حاتم منسق الحملة.

نفذت الندوة المهندسة هالة راشد مدير عام العلاقات العامة بالمديرية، وذلك تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية.

وتطرقت الندوة لأهداف الحملة، والكشف المجانى للأمراض المختلفة كالسكر والضغط، والاعتلال الكلوى، والآلام التى تصيب الأم أثناء فترة الرضاعة، وتم الإشارة إلى توافر السيارات المتنقلة المخصصة في الحملة والموزعة فى المصالح الحكومية والوحدات الصحية، وذلك بمشاركة عدد من العاملين بالإدارة، وتم اجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم للمشاركات في الندوة.