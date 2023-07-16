إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم اليوم الأحد لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق ههيا بعد قرية المسلمية بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق ههيا بعد قرية المسلمية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.