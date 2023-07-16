الخارجية: مصر تدعم فلسطين منذ التاريخ وتحث المجتمع الدولي لوقف العدوان

قال السفير أسامة خضر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، أن مصر منذ التاريخ تدعم القضية الفلسطينية وانها ستظل قضية العرب المركزية، وأنه لن يتحقق الأمن والاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط بدون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين، لافتا إلى استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.

وجاء ذلك خلال كلمته كممثل مصر في مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية بجامعة الدول العربية، وصفا الاجتماع بأنه فرصة لـ المعنيين بمتابعة الملف الفلسطيني في الدول العربية بتبادل وجهات النظر.

وأكد خضر أن مصر تسعي جاهده لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية التي شهدت في الآونة الأخيرة عدواناً إسرائيلياً أو في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاسياً من قبل سلطة الاحتلال، مضيفا أن مصر تعمل بالتنسيق مع الأردن والشركاء الدوليين على تشجيع أطراف النزاع على العودة مجدداً الي طاولة المفاوضات.

وأوضح أن مصر تحث المجتمع الدولي لدفع الجانب الإسرائيلي للتوقف الفوري عن اتخاذ الإجراءات والسياسيات أحادية الجانب التي تغذي أعمال العنف والقصف والدمار وفي مقدمتها تجميد أنشطة الاستيطان غير الشرعية في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلافاً لاتفاقيات أوسلو، واتباع سياسات التهجير القسري والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس، بهدف تغيير الطابع الزماني والمكاني والديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة والحرم الشريف وامتداداتهما.

وأعرب عن تمنيه أن يسهم المؤتمر في رسم خارطة طريق نحو معالجة القضايا الفلسطينية، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية التي حباها الله هذه الأرض المباركة.



