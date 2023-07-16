الرئيس الكيني يشيد بجهود السيسي لتنمية إفريقيا.. فيديو

ثمن الرئيس الكيني ويليام روتو، رئاسة وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية.

وقال خلال كلمته في قمة “نيباد” التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، إن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة خلال فترة ترأسه لجنة الرؤساء والحكومات وأدى عمله بشكل فعال، وساعد "نيباد" على تحقيق إنجازات رائعة خاصة في أجندة 2063، فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري الاقتصادي.

وجه الشكر إلى السيسي على استضافة قمة المناخ "COP27"

ووجّه الشكر إلى الرئيس السيسي، لنجاحه في استضافة قمة المناخ "COP27"، والخاصة بالميثاق المناخي للأمم المتحدة في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي عرضت للعالم صوتا موحدا إفريقيا مثمرا، وساهمت في حل أكبر تحدٍ وجودي يواجه الإنسانية، والمتمثل في التغير المناخي.

وأكد أنّ أفريقيا هي القارة المستقبلية الخضراء، موضحًا: "عازمون على قيادة القارة باعتبارها مساهما لحل المشكلات العالمية، وعلينا أن نتحد لنضع حلولا فعالة وننفذها معا، لمواجهة تحديات القارة السمراء، والنهوض بها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا وثقافيا وغيرها".