الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة قمة كينيا.. شاهد

السيسي يلتقط صورة
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قادة قمة كينيا

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.

وصل الرئيس السيسي، أمس السبت، إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وانطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الإفريقية.

مصر صاحبة الريادة في القمة التنسيقية الإفريقية

وجرى استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

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