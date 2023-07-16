ضبط 124 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84700 حكم قضائي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(260) قضية مخدرات، (124) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84700) حكم قضائى متنوع.

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وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 260 قضية مخدرات في حملة أمنية

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (260) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (280) متهما.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (103,440 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,350 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (16,002 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرووزنت (13,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,103 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,085 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (850جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (375 جراما).

عدد (4690) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءتمضبط (124 قطعة سلاح نارى بحوزة 104 متهمين).

وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية .

(11) بندقية خرطوش .

(3 ) طبنجات.

(91) فردا محليا.

(149) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (184) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84700) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(347) حكم جناية.

(27883) حكم حبس جزئى.

(4534) حكم حبس مستأنف.

(41071) حكم غرامة.

(10865) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا (2) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (43) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (13) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تمضبط (284) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.