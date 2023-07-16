إصابة شخصين في حادث اشتعال النار بسيارة

تعرض شخصان للإصابة إثر اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الإقليمى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل تريلا بمقطورة بالطريق الإقليمى باتجاه الصف.

وعلى الفور انتقل قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين هما عادل ط ع 32 سنة سائق مصاب بحروق بالساقين، وأشرف ع م 31 سنة مصاب بكسر بالساق اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

السيطرة على حريق في الفيوم

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية سيلا بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في منزل مكون من طابق واحد بقرية قصر شاله بدائرة الوحدة المحلية بسيلا، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتمت السيطرة علي النيران وإخماد الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين وتبينّ من المعاينة الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماسا كهربائيا بالدائرة الكهربية بالمنزل، وراء اشتعال النيران في المنزل، وأنّ الحريق قضاء وقدر ولم يتهموا أحدا بالتسبب فيه.

وتُنبه إدارة الحماية المدنية أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتُحذر الإدارة من استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

ولفتت الإدارة إلى أن هناك أخطاءً متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.