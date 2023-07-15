Pakistan باكستان تشهد اضرابات شديدة بعد هجومين أسفر عن مقتل 12 جندياً باكستانياً في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان وذلك بعدما شنهما مسلحون خلال هذا الأسبوع.



Pakistan باكستان أصدرت بيان شديد اللهجة على لسان قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، قام فيه بتحذير حركة طالبان الأفغانية من "رد فعال" لقواته في حال أخفقت الحركة في وقف إيواء المسلحين الذين يتآمرون لشن هجمات عبر الحدود من أفغانستان إلى Pakistan باكستان.

Pakistan باكستان على صفيح من نار وقائد الجيش يصدر تحذيرات شديدة اللهجة

هجوم مقاطعة بلوشستان في Pakistan باكستان

Pakistan باكستان أكدت بأن هناك مهاجمين هاجموا جنوداً باكستانيين كانوا يقومون بعملية في مقاطعة بلوشستان المضطربة بجنوب غرب البلاد، وأوضح مسئوولون محليون في Pakistan باكستان والجيش الباكستاني بأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وتصفية اثنين من المسلحين.

Pakistan باكستان على صفيح من نار وقائد الجيش يصدر تحذيرات شديدة اللهجة

هجوم على مركز أمني في منطقة زوب في بلوشستان في Pakistan باكستان



Pakistan باكستان شهدت هجومًا آخر يوم الأربعاء الماضي هجوم خمسة مسلحين على مركز أمني في منطقة زوب في بلوشستان أسفر عن مقتل تسعة جنود وتصفية الخمس عناصر الإجرامية، وذلك عقب ساعات من هجوم على منطقة بلوشستان في سوي، بسبب تواجد خطوط الأنابيب الرئيسية للغاز الطبيعي في Pakistan باكستان.