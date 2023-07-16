خبير تربوي: التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط (فيديو)

قال الدكتور طلعت عبدالحميد الخبير التربوي، إن التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط ويجب أن يحتوي على أكثر من محور لتنمية مهارات وقدرات الطلاب وأبرز هذه المحاور الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية، والتي من أهمها الرحلات الخارجية والزيارات المختلفة للمشروعات القومية.

وأَضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الأنشطة لها دور مهم وحيوي لزيادة الوعي لدى الطلاب وتعريفهم بما يجري ويحدث على الأرض من مشروعات وإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف لها الدولة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الاستنتاج والاستنباط.

تعلم لعب كرة السلة مهم لطلاب الجامعات

وأشار إلى أن لأولياء الأمور دور مهم وأساسي في المساهمة مع وزارة التربية والتعليم في تعليم الأبناء مزيد من المهارات والقدرات بجانب المناهج الدراسية المقررة، والتي من أهمها تنمية مهارات التعاون والجماعية؛ مثل تعلم لعب "كرة السلة" لما لها من قدرة كبيرة على تحقيق التعاون بين اللاعبين للوصول للأهداف.

وأوضح أن تنظيم الكليات عدد من الزيارات للمشروعات القومية الجديدة واللي من أهمها زيارة المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة، يجب ألا يقتصر على الطلاب لكن يجب أن يضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين بالكلية، بغض التعريف بأهمية وحقيقة تلك المشروعات.

فوائد ممارسة الألعاب الرياضية لطلاب الجامعات

الصحة البدنية: تساعد الألعاب الرياضية على تحسين اللياقة البدنية للطلاب، وزيادة قوة العضلات وتحسين المرونة والتنسيق. كما أنها تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

الصحة العقلية: تساعد الألعاب الرياضية على تحسين الصحة العقلية للطلاب، وخفض مستويات التوتر والقلق والاكتئاب. كما أنها تساعد على تحسين المزاج وزيادة الطاقة وتعزيز الثقة بالنفس.

المهارات الاجتماعية: تساعد الألعاب الرياضية على تطوير المهارات الاجتماعية للطلاب، مثل العمل الجماعي وحل المشكلات وإدارة الوقت. كما أنها تساعد على تكوين صداقات جديدة وتعزيز الشعور بالانتماء.

النجاح الأكاديمي: أظهرت الدراسات أن الطلاب الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أكثر عرضة للنجاح الأكاديمي من الطلاب الذين لا يمارسون الرياضة. وذلك لأن الرياضة تساعد على تحسين التركيز والذاكرة وتنظيم الوقت.

المتعة والترفيه: تعد الألعاب الرياضية طريقة رائعة للمتعة والترفيه للطلاب. فهي تساعدهم على التخلص من التوتر وضغوط الحياة الجامعية. كما أنها طريقة رائعة للقاء أشخاص جدد وتكوين صداقات.