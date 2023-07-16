المشدد 3 سنوات لمتهم بالقيادة تحت تأثير المخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح. ع. ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

ضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات

ترجع تفاصيل القضية المقيدة، برقم 10431 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بضبط المتهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال المرور الأمني لتفقد شوارع القسم، أبصرت القوة، مشاجرة على الأجرة بين المتهم "ح. ع. ع" سائق، وبين "م. ف. ع"، وأثناء الفحص قد تلاحظ وجود رائحة كحولية من فم المتهم، وبمواجهة المتهم أدلي بكلمات غير مفهومة، استخلص منها عدم حمله لتراخيص السيارة وبتفتيش السيارة عثر علي علبة صفيح لمادة كحولية بباب السائق، وتبين من صحة الواقعة، أن المتهم يقود السيارة تحت تأثير السُكر وتعاطيه مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وثبت من تقرير المستشفي الجامعي أن المتهم يعاني من اشتباه سكر خفيف، وتبين من تقرير مركز السموم، أن العينة المستخلصة من المتهم أثبتت إيجابية مخدر الحشيش، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

