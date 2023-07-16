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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف بالأوبرا

فريق استوديو العاصمة
فريق استوديو العاصمة

تجملت الأمسية الأولى من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمونولوج "من فات قديمه تاه" لفريق استوديو العاصمة.

 

رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي وقيادة وجدي الفوى، ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر، وأداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصين في المسرح الغنائي.

 

وخلاله وبأداء كوميدى ومشاهد تمثيلية متتالية انتزعت إعجاب الجمهور قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى منذ عقود تجسدت فى عدد من الاسكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التى خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليون باللونين الأبيض والأسود، فاكتسبت عراقة الماضى.

 

وتنسمت برائحة الذكريات كان منها: عيب أعمل معروف - أما أنت جرىء - إدي العيش لخبازه لـ ثريا حلمى، نبوية - ما تستعجبش - عيني علينا يا أهل الفن - شوشو و لولو - عريس الغفلة - مراتى نساية - العقلاء - الدنيا ليه متعبة - قول لى يا صاحب السعادة لـ إسماعيل ياسين، الراجل دا ح يجنني لـ صباح وفؤاد المهندس، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاد المهندس.

 

بالإضافة إلى عاوز أروح لـ سعاد مكاوى وإسماعيل ياسين، نبوية لـ محمود شكوكو، الحب بهدلة لـ شكوكو وإسماعيل ياسين، إحنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو وإسماعيل ياسين، يحيا الفول لـ نعيمة عاكف، يا سلام على حبي وحبك لـ شادية وفريد الأطرش وغيرها.

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