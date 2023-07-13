حالة سعادة وارتياح بين طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول"

أدى 25 ألفا و99 طالبا وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ،الخميس، امتحان مواد الأحياء الشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة “الحبر والهندسة الفراغية”الشعبة العملية رياضيات، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ، داخل اللجان الفرعية في 76 لجنة عامة بمراكز ومدن وقرى المحافظة المختلفة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول".

أشاد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، بسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة سهلة ومباشرة وتضمن جزئيات كثيرة في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة الصعبة، تحتاج لتفكير عميق وتركيز، موضحين أن أسئلة الجبر كثيرة مقارنة بالهندسة الفراغية.

وأوضح طلاب شعبه الأدبي، أن امتحان الفلسفة والمنطق جاء سهل وبسيط ومباشر ومن أفضل مواد الامتحان التي تضمنت أسئلة مباشرة وواضحة، وعبر طلاب الثانوية العامة بمدن محافظة كفرالشيخ عن سعادتهم من أمام مقار اللجان للانتهاء من امتحانات الثانوية العامة تزامنا مع الانتهاء أداء مواد الشعب الثلاث.

وتباينت ردود فعل الطلاب حول مستوى الامتحان، أكد بعضهم أن عدد من أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتميز ،والسؤال المقالي كان بحاجة إلى وقت أطول..

كما تباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مواد اليوم الأخير، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة، في ظل الوقت المتاح.

وأكد الطلاب أن معظم الأسئلة كانت مباشرة ونقاط قليلة كان بها صعوبة

وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية مثل أسئلة القطعة .

وقال الطالبة نيره نافع حمادة من مركز الرياض الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضاف الطالب محمد صلاح أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.