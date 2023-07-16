جامعة سوهاج تشارك فى فعاليات المؤتمر النوعي الأول لاستعراض جهود الجامعات

شارك الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى فعاليات المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان (جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة")، الذى نظمته جامعة المنصورة على هامش استضافتها لاجتماع المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة ٢٧ جامعة مصرية حكومية، وبحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم، وعدد من القيادات والشخصيات الهامة.

وفى هذا الصدد، أثنى الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، على فعاليات المؤتمر وما تم مناقشته من جهود الجامعات المصرية لدعم مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً على أن تلك المبادرة تستهدف تحسين حياة المواطن المصري فى القري والمراكز الأكثر احتياجاََ، مشيراً إلى الدور الذى قامت به الجامعة فى سبيل تنفيذ فعاليات المبادرة، وتعزيز التنمية الشاملة فى أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة أمام الجامعات لتبادل الخبرات المكتسبة فى كل جامعة نتاج مشاركتها فى مبادرة حياة كريمة.

و أعرب الدكتور خالد عمران، عن سعادته بتمثيل الجامعة والمشاركة فى فعاليات المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر استعرض جهود الجامعات المصرية فى تنمية القري لتصبح قري نموذجية تتمتع بكافة أنواع الخدمات، إلى جانب بناء الإنسان والنهوض بمستواه الفكري والتعليمي والصحي، وذلك من خلال القوافل الشاملة التى تطلقها الجامعات لتقديم جميع الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لسكان المناطق النائية الحدودية، مضيفاً أن المؤتمر تناول عدد من المحاور الهامة ومنها جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التنمية العمرانية بقري مبادرة حياة كريمة، كما ناقش التطور التكنولوجي ودوره فى تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين، والتمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة، وأيضاً الاستدامة البيئية لموارد القرى، ودعم المنظومات الصحية والتعليمية.