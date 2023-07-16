إمبابي: لازيادة في أسعار السجائر.. ما يحدث في السوق جشع تجار

مازالت أسعار السجائر تتصدر محركات البحث جوجل على خلفية الزيادة غير المبرر لها والتي تجاوزت الـ 20جنيها.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، إن السعر الحقيقي لعلبة السجائر كليوباترا 22 جنيهًا للمستهلك بينما تباع حاليًّا بـ 44 جنيهًا، وبفارق يصل إلى الضعف.

جشع التجار

وقال إمبابي في تصريحات له، إن علبة السجائر ميريت من المفترض أن تباع للمستهلك بسعر 44 جنيها فقط بينما يتم بيعها بسبب جشع التجار بـ 75 جنيهًا".

وتابع: "حصة السجائر التي يتم طرحها في السوق لم تقل والإنتاج لم يتوقف في ظل استهلاك المواطنين 85 مليون سيجارة يوميًّا".

ولفت إلى أن السبب في أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل جنوني وراؤه جشع التجار وأصحاب الأكشاك الباحثين عن تحقيق أرباح ضخمة من خلال إخفائها وتخزينها للحصول على مزيد من المكاسب.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بسرعة إصدار الضريبة الجديدة على السجائر والدخان من أجل تحقيق إيرادات للدولة بقيمة 100 مليار جنيه وضبط الأسعار في السوق وإنهاء أزمة جشع التجار.